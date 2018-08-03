Умер олимпийский чемпион по хоккею
Умер олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по хоккею Виктор Тюменев, сообщает Sport24.
Как передает московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак», бывший нападающий ушел из жизни в возрасте 62 лет.
Тюменев выступал за московские «Крыльев Советов» и «Спартак». В чемпионатах СССР провел 524 матча и забросил 135 шайб. За сборную СССР провел 94 матча, в которых забросил 15 шайб.
Ранее умерла чемпионка мира по гандболу.
2 августа на 62 году жизни скончался олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы, один из лучших центрфорвардов в нашей истории Виктор Тюменев.#Спартак приносит соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста. pic.twitter.com/9WKG9ieIzM— Спартак Москва (@spartak_hc) 3 августа 2018 г.