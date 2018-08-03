Умер олимпийский чемпион по хоккею

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Умер олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по хоккею Виктор Тюменев, сообщает Sport24.

Как передает московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак», бывший нападающий ушел из жизни в возрасте 62 лет.

Тюменев выступал за московские «Крыльев Советов» и «Спартак». В чемпионатах СССР провел 524 матча и забросил 135 шайб. За сборную СССР провел 94 матча, в которых забросил 15 шайб.

Ранее умерла чемпионка мира по гандболу.