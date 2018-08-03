Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщает ТАСС.

Суммарный балл страны стал 44,466 после выхода «Уфы» в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Однако удачное выступление российского клуба не позволило приблизиться в таблице коэффициентов к Франции: «Бордо» уверенно обыграл латвийский «Вентспилс» по сумме двух матчей и прошел также в следующий раунд Лиги Европы.

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Португальский «Риу Аве» не смог преодолеть барьер второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Таблица коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:

1) Испания 88,569

2) Англия 65,320

3) Италия 64,583

4) Германия 59,213

5) Франция 50,248

6) Россия 44,466

7) Португалия 38,232

Ранее определился возможный соперник «Уфы» в третьем раунде квалификации Лиги Европы.