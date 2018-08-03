Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщает ТАСС.
Суммарный балл страны стал 44,466 после выхода «Уфы» в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Однако удачное выступление российского клуба не позволило приблизиться в таблице коэффициентов к Франции: «Бордо» уверенно обыграл латвийский «Вентспилс» по сумме двух матчей и прошел также в следующий раунд Лиги Европы.
Португальский «Риу Аве» не смог преодолеть барьер второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Таблица коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:
1) Испания 88,569
2) Англия 65,320
3) Италия 64,583
4) Германия 59,213
5) Франция 50,248
6) Россия 44,466
7) Португалия 38,232
Ранее определился возможный соперник «Уфы» в третьем раунде квалификации Лиги Европы.