Черчесов рассказал о задачах сборной России на будущие турниры

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мыслями о задачах национальной команды на будущие турниры, передает ТАСС.

Тренер отметил, что у футболистов сборной есть мотивация для завоевания трофеев.

«Выше могут быть полуфинал и финал, и на встрече в Кремле мы сказали, что для того, чтобы в следующий раз туда попасть — а нам там понравилось, — нужно добиваться титулов. Добьемся — опять там окажемся, мотивация есть», — сказал наставник в эфире «Матч ТВ».

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На чемпионате мира — 2018 сборная России впервые в своей истории смогла дойти до четвертьфинала мирового первенства.

Ранее Черчесов резко отреагировал на вопрос о целях на ЧМ-2022.