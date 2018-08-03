Черчесов рассказал о задачах сборной России на будущие турниры
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мыслями о задачах национальной команды на будущие турниры, передает ТАСС.
Тренер отметил, что у футболистов сборной есть мотивация для завоевания трофеев.
«Выше могут быть полуфинал и финал, и на встрече в Кремле мы сказали, что для того, чтобы в следующий раз туда попасть — а нам там понравилось, — нужно добиваться титулов. Добьемся — опять там окажемся, мотивация есть», — сказал наставник в эфире «Матч ТВ».
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На чемпионате мира — 2018 сборная России впервые в своей истории смогла дойти до четвертьфинала мирового первенства.
Ранее Черчесов резко отреагировал на вопрос о целях на ЧМ-2022.