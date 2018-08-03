Боец Шлеменко о пенсионной реформе: у нас многие элементарно не доживут

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Российский боец Смешанных боевых искусств (ММА) Александр Шлеменко выступил против пенсионной реформы в России, передает региональный интернет-портал «В Омске».

34-летний спортсмен назвал возможные последствия реформы.

«Если мы повышаем возраст, то у нас сразу появляется очень много проблем. Молодым семьям не с кем будет оставить ребенка. Молодой маме будет тяжело устроиться на работу, потому что бабушки и дедушки будут позже уходить на пенсию, ведь им придется больше работать.

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Плюс, я еще раз говорю, самое главное – это то, что многие элементарно не будут доживать до пенсии. Поэтому я не могу и не буду поддерживать такую инициативу», — сказал он.

Шлеменко является доверенным лицом президента России Владимира Путина. Два года назад боец заявил о желании начать политическую карьеру.

Ранее сообщалось, что Шлеменко считает несправедливым присвоение званий ЗМС футболистам.