Полузащитник «Зенита» развеял слухи об уходе из клуба

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Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заявил, что не намерен покидать клуб в летнее трансферное окно, передает «Матч ТВ».

Футболист отметил слухи об интересе к нему со стороны других команд.

«Я тоже об этом слышал. Про «Интер», например. Но я хочу остаться в «Зените», чтобы выиграть с ним чемпионат России, другие титулы. А что будет потом — посмотрим», — сказал аргентинец.

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24-летний Паредес выступает за клуб из Северной столицы с лета 2017 года.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов приобрести полузащитника «Зенита» Паредеса.