Дочь президента ОКР рассказала о насмешках над собой в сборной России

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Российская фехтовальщица на саблях София Позднякова призналась, что в командах подвергалась насмешкам из-за влиятельного отца, передает «Матч ТВ».

София Позднякова является дочерью президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Было такое. От той же самой Яны Егорян. До сих пор помню. Мне было 14. Я только попала в молодежную команду. Мы сидели со взрослой сборной. Перед отъездом на чемпионат Европы тренеры заставляли нас придумать сценку для КВН, чтобы снять напряжение перед соревнованиями. Сидим, придумываем, и Яна говорит: «Давайте пошутим, что Соню папа в команду притянул». Меня это сильно задело. Сейчас тоже шутят, что все папа устроил. Поначалу было обидно, но сейчас перестала обращать на это внимание.

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Надеюсь, со временем этого будет меньше и станут в первую очередь говорить, что я не дочка Позднякова, а София Позднякова. Мне приятно, что я его дочь, но хочется иметь свое имя», — сказала чемпионка мира в ответ на вопрос, называли ли ее когда-нибудь «блатной».

21-летняя Позднякова дебютировала в составе национальной сборной в 2017 году.

Ранее сообщалось, что российские саблистки проиграли в финале чемпионата мира по фехтованию.