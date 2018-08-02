«Ювентус» и «Милан» обменялись футболистами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/454/11026454/Higuain-1712-Nap-celeb-epa_0-pic905-895x505-25124.jpg">

«Милан» официально объявил о переходе нападающего туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаина на правах аренды, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный сайт «россонери», после завершения срока аренды «Милан» может выкупить права на аргентинского форварда. Также к клубу присоединился защитник Маттиа Кальдара.

Реклама

В обратном направлении отправился защитник Леонардо Бонуччи, покинувший туринский клуб в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Игуаин надеется достичь с «Миланом» больших высот.