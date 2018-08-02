«Ювентус» и «Милан» обменялись футболистами
«Милан» официально объявил о переходе нападающего туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаина на правах аренды, сообщает «Советский спорт».
Как передает официальный сайт «россонери», после завершения срока аренды «Милан» может выкупить права на аргентинского форварда. Также к клубу присоединился защитник Маттиа Кальдара.
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В обратном направлении отправился защитник Леонардо Бонуччи, покинувший туринский клуб в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Игуаин надеется достичь с «Миланом» больших высот.