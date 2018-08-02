Сбежавшая российская биатлонистка победила на юниорском чемпионате Украины

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Россиянка Екатерина Бех, решившая сменить спортивное гражданство на украинское, заняла первое место в гонке преследования на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Анастасия Рассказова, также планирующая выступать за Украину, стала четвертой.

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1 августа стало известно, что Бех, Рассказова и Оксана Москаленко проходят процесс натурализации и будут выступать за сборную Украины на международных соревнованиях.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что ушедшие спортсменки нужны России.