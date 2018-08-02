Олимпийский чемпион по биатлону насквозь проткнул ногу лыжной палкой

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Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг проткнул ногу лыжной палкой во время тренировки перед забегом в гору на лыжероллерах на фестивале в Норвегии, сообщает «Советский спорт».

По информации NRK, инцидент произошел после того, как олимпийский чемпион Игр-2018 в мужской эстафете попытался избежать столкновения с выехавшей навстречу машиной.

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Пострадавший был экстренно госпитализирован на вертолете. Отмечается, что часть лыжной палки до сих пор находится в ноге Фемлинга. Спортсмену предстоит операция по ее извлечению.

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