«Локомотив» оштрафован за расистские выкрики фанатов

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Локомотив» за расистские выкрики болельщиков «железнодорожников» в матче за Суперкубок России против ЦСКА, сообщает ТАСС.

«За оскорбление зрителями футболиста ЦСКА по поводу расистских выкриков по цвету кожи оштрафовать «Локомотив» на 50 тыс рублей. Это было немассовое скандирование, мы установили по видеозаписям, что количество людей было очень малое», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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Отмечается, что выкрики были адресованы нападающему Витиньо, для которого этот матч стал последнем в составе армейского клуба.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА.