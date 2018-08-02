Депутат Госдумы: переход наших биатлонисток неожиданностью не стал

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Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» признался, что переход российских биатлонисток Анастасии Рассказовой, Екатерины Бех и Оксаны Москаленко в сборную Украины не стал для него неожиданностью.

«Это не было так уж неожиданно: они ведь уже пытались перейти в сборную Белоруссии. Крепостного права у нас нет. Но я считаю, что, конечно, нужно создавать все условия для того, чтобы наши спортсмены не переезжали в другие страны», — заявил Чепиков.

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Вместе с тем, олимпийский чемпион подчеркнул, что другой стороной медали является высокая конкуренция в России. По его словам, очень трудно удержать тех, кто не входит в национальную сборную, так как спортсмены хотят выступать на международных соревнованиях, и когда не получается пробиться в состав российской сборной, они стараются использовать другие возможности.

Полную версию интервью читайте по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что перешедшие в сборную Украины биатлонистки не числились в СШОР №43.