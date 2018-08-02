Перешедшие в сборную Украины биатлонистки не числились в СШОР №43

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Руководитель СШОР №43 Иван Мелихов заявил, что сменившие гражданство биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко не числились в его учреждении, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Они были уволены еще до того, как появились новости об их переезде в Белоруссию. Точную дату увольнения я вам сказать не могу. Но прошу не связывать их с нашей школой, так как к ней они отношения не имеют», — подчеркнул Мелихов.

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В данный момент Международный союз биатлонистов (IBU) ждет запрос о разрешении российским биатлонисткам выступать за украинскую сборную, после чего направит запрос в Союз биатлонистов России (СБР), с целью убедиться, не возражает ли российская сторона. Так как спортсменки уже выступали за российскую сборную на международной арене, СБР будет настаивать на санкциях в их отношении.

Ранее сообщалось, что СБР не получал официальных запросов в отношении российских биатлонисток.