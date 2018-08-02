Полиция раскрыла план теракта на «Камп Ноу»

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Испанская полиция предотвратила теракт на домашнем стадионе каталонской «Барселоны», сообщает «Советский спорт».

По информации El Periodico, ячейка террористов, совершавшая атаки в районах Лас-Рамблас и Камбрильс 17 августа 2017 года, планировала совершить еще одно нападение на «Камп Ноу» во время первой игры сезона-2017/18 Ла Лиги между «Барселоной» и «Бетисом».

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Издание отмечает, что теракт должен был произойти по схеме того, что был совершен в Сен-Дени рядом с главным стадионом Франции «Стад де Франс» в ноябре 2015 года. Тогда террористы устроили три взрыва во время товарищеского матча между сборными Франции и Германии (2:0). К счастью, в тот раз никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант продажи прав на название стадиона «Камп Ноу» за €300 млн.