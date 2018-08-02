Болельщики «Анжи» просят помощи у Путина

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Болельщики махачкалинского «Анжи» организовали сбор подписей в поддержку своего клуба, сообщает Sport24.

На сайте Change.org появилась петиция «Помогите нам не потерять наш любимый футбольный клуб «Анжи»!» с призывом помочь команде, обращенная к президенту России Владимиру Путину, главе Дагестана Владимиру Васильеву и нескольким бизнесменам, таким как Алишер Усманов и Сулейман Керимов.

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«Анжи» — это не просто слово, это команда с 27-летней историей, это бренд, объединивший вокруг себя дагестанцев. Мы не имеем власти и денег, но просим тех, кто располагает ими, оказать финансовую помощь нашему клубу и не оставаться равнодушными!» — гласит документ. К этому времени свою подпись под петицией оставили уже около 1000 человек.

На сегодняшний день задолженность клуба составляет 250 миллионов рублей. Накануне стало известно, что Федеральная налоговая служба России арестовала единственный счет махачкалинского «Анжи».