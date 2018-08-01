Журова прокомментировала отказ боксера Усика от звания Героя Украины

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением об отказе украинского боксера Александра Усика от звания Героя Украины.

«Усик, наверное, просто сравнил, за какие достижения такую награду дают в России, и понял, что это не тот случай. Его провоцируют на неправильные вещи, но мне приятно, что наши болельщики отнеслись с уважением к нему, к гимну и флагу, никто не делал акцент на том, что он украинец», — цитирует Журову «Спорт-экспресс».

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В финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) 31-летний украинец одолел россиянина Мурата Гассиева и стал чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг.

Позднее президент страны Виктор Порошенко назвал Усика символом борьбы Украины‍, а премьер-министр Владимир Гройсман выступил с предложением присвоить боксеру звание Героя Украины.

Ранее депутат Государственной думы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил отказ Усика от звания Героя Украины.