Легенда российского биатлона ответил на обвинения в попытке подкупа

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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов ответил на обвинения экс-президента Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгарда в попытке дачи взятки.

«Я ему еще бутылку водки подарил. Ее он оставил, а €500 мне вернул. Я ему все объяснил, и он все правильно понял. Но норвежцы — отдельная нация. Я ему показываю, что снял деньги в банке и что у русских есть такая традиция — нельзя дарить кошелек пустым. А у него как раз день рождения было.

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У нас в России это не почитается, поэтому я и положил €500. Русские дарят кошелек и кладут туда какую-то денежку. У меня была пачка приличная — €4 тыс., если не больше. И все купюрами по €500, других у меня не было», — цитирует Тихонова «Спорт-экспресс».

Легенда российского биатлона отметил, что в итоге он забрал деньги.

«Вот на этом мы и разошлись. А теперь я не могу назвать его иначе, кроме как больным человеком. Они эту тему поднимали десять раз», — добавил Тихонов.

Ранее Бейгард заявил, что не только он в тот день получил деньги от Тихонова.