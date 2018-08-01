Боксер Усик отказался от звания Героя Украины
Украинский боксер Александр Усик, выступающий в весовой категории до 90,71 кг, отказался от звания Героя Украины.
«Не надо мне ничего давать, просто не мешайте мне идти тем путем, по которому я иду. Не мешайте — это лучшее, что вы можете сделать. Герой? Для своего народа, для определенного круга я уже являюсь героем. Мне не нужны звезды, какие-то регалии», — приводит слова Усика ФАН.
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22 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил присвоить Усику звание Героя Украины.
В финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) 31-летний украинец одолел россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира.
Ранее почетный чемпион мира по боксу заявил о желании провести бой с Усиком.