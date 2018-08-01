ФНС арестовала единственный счет «Анжи»
Федеральная налоговая служба (ФНС) России арестовала единственны счет махачкалинского «Анжи», сообщает ТАСС.
«Действительно, ФНС приостановила действия по расчетному счету футбольного клуба. Причина — задолженность по налоговым выплатам», — сказал генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов.
Функционер отметил, что это был единственный банковский счет, которым пользовался клуб.
Дагестанские власти отклонили просьбу «Анжи» в финансовой поддержке почти в 300 млн рублей. В клубе заявили, что задолженность клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами составляет 250 млн рублей.
Ранее сообщалось, что несколько футболистов «Анжи» обратились в профсоюз из-за задержки зарплаты.