ФНС арестовала единственный счет «Анжи»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/763/11877763/RIAN_3245422.HR-pic905-895x505-76106.jpg">

Федеральная налоговая служба (ФНС) России арестовала единственны счет махачкалинского «Анжи», сообщает ТАСС.

«Действительно, ФНС приостановила действия по расчетному счету футбольного клуба. Причина — задолженность по налоговым выплатам», — сказал генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов.

Реклама

Функционер отметил, что это был единственный банковский счет, которым пользовался клуб.

Дагестанские власти отклонили просьбу «Анжи» в финансовой поддержке почти в 300 млн рублей. В клубе заявили, что задолженность клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами составляет 250 млн рублей.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов «Анжи» обратились в профсоюз из-за задержки зарплаты.