Полиция Краснодара проводит проверку по факту ДТП со Смоловым

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Правоохранительные органы Краснодара проводят проверку по факту ДТП с возможным участием нападающего «Краснодара» и сборной России по футболу Федора Смолова, сообщает интернет-портал «Кубанские новости».

Инцидент произошел в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой. Машина, которая предположительно принадлежит форварду национальной команды, попала в крупную аварию. В результате автомобиль, стоимость которого оценивается почти в 9 млн рублей, был серьезно поврежден.

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«По поступившей информации о дорожно-транспортном происшествии в Краснодаре с участием дорогостоящей иномарки проводится проверка», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в «Краснодаре» прокомментировали информацию о ДТП с участием 28-летнего форварда.