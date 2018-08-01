В Норвегии обвинили в коррупции легенду российского биатлона

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Бывший президент Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгард обвинил бывшего главу СБР Александр Тихонова в попытке подкупа должностного лица, сообщает «Советский спорт».

По словам Бейгарда, в 2013 году Тихонов пытался подкупить его, вручив кошелек с €500.

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«Я воспринял это как попытку подкупить меня, получить от меня ответную услугу. Это называется коррупция. Ходили слухи, что в те дни не только я получил деньги от Тихонова, но у меня нет абсолютно никаких доказательств», – приводит слова Бейгарда Аftenposten.

Ранее сообщалось, что Тихонов назвал безобразием присвоение футболистам званий ЗМС.