Россиянин Поветкин возглавил рейтинг лучших боксеров мира
Российский боксер Александр Поветкин оказался на первой строчке рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) по итогам июля, сообщает «Советский спорт».
38-летний тяжеловес в рейтинге опередил пуэрториканца Фреса Окендо и американца Джаррелла Миллера.
Реклама
Действующим чемпионом WBA является британский боксер Энтони Джошуа, с которым Поветкин 22 сентября проведет поединок на лондонском стадионе «Уэмбли».
Ранее сообщалось, что Джошуа пообещал «перешагнуть» через Поветкина перед боем с Деонтеем Уайлдером.