Хоккеист Киселевич пожелал удачи Головину в «Монако»
Защитник «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич поделился мыслями о переходе футболиста сборной России Александра Головина в «Монако», передает «СЭ».
По мнению Киселевича, успех Головина во Франции вновь откроет дорогу российским игрокам в Европу.
«Хочется, чтобы у него получилось. Сейчас не так пристально слежу за футболом, не знаю уровень французской лиги. Но желаю, чтобы наш игрок зацепился, чтобы его взяли не лавку полировать, а ставили в состав. Понятно, что поначалу будет тяжело. Он выйдет из зоны комфорта. Но я думаю, что он переборет себя и станет намного сильнее.
Тогда это заново откроет дорогу для наших футболистов в Европу, чтобы никто не боялся уезжать, все старались расти, развиваться, и рос уровень российской лиги», — сказал он.
22-летний Головин перешел из московского ЦСКА в «Монако» этим летом за €30 млн.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Тоттенхэма» считает «Монако» правильным выбором для Головина.