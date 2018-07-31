СМИ: матч «Рубин» — «Зенит» может быть перенесен

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Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» может быть перенесен, сообщает «Бизнес Online».

Это может произойти из-за того, что сине-бело-голубые будут принимать участие в квалификации Лиги Европы. Первый матч подопечных Сергея Семака запланирован на 9 августа.

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Таким образом, встреча «Рубина» и «Зенита» может состояться 13 августа. Изначально команды должны были сыграть этот матч 12 августа.

Ранее бывший скаут «Манчестер Юнайтед» стал спортивным директором «Зенита».