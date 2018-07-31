Первый тур РПЛ установил рекорд посещаемости
Первый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 установил рекорд посещаемости, сообщает ТАСС.
Как передает пресс-служба РПЛ, в общей сложности восемь матчей первого тура нынешнего сезона первенства страны посетили 169 600 человек. В среднем на каждый матч стартового тура РПЛ пришло 21 200 зрителей.
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Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, тогда игры первого тура посетило 135 323 зрителя.
Ранее сообщалось, что первый тур РПЛ стал самым худшим в истории по результативности.