Первый тур РПЛ стал самым худшим в истории по результативности

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Первый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал самым худшим в истории по результативности, сообщает «Советский спорт».

В восьми встречах стартового тура было забито восемь мячей. Три игры завершились нулевой ничьей, еще три матча закончились с минимальным преимуществом одной из команд. Два безответных гола отправил «Зенит» в ворота «Енисея», а единственной встречей, в которой отличились оба коллектива, стало противостояние «Рубина» и «Краснодара».

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Предыдущий антирекорд был установлен в 2001 году, когда в первом туре команды забили 10 мячей.

Ранее стал известен главный арбитр встречи «Локомотив» — «Спартак».