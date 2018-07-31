Почетный чемпион мира по боксу заявил о желании провести бой с Усиком
Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью заявил о желании провести бой с абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком, сообщает «Советский спорт».
«Совершенно точно я задам Усику на ринге больше вопросов, чем он сможет задать мне, просто потому, что я более опытный и видел то, с чем он не сталкивался в своих боях. В любом случае наш поединок будет непростым и опасным, но я точно знаю, что из боя с Усиком выйду победителем.
Бой с Тайсоном Фьюри точно будет легче, чем поединок с украинцем», — цитирует Беллью Sky Sports.
Усик стал абсолютным чемпионом, победив россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что выручка за билеты на бой между Усиком и Гассиевым превысила 200 млн рублей.