ЦСКА не смог обыграть «Крылья Советов» в матче первого тура РПЛ
Московский ЦСКА не смог обыграть самарские «Крылья Советов» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
В следующем туре «Крылья Советов» примут «Оренбург», а ЦСКА в этот же день проведет домашнюю встречу с «Ростовом».
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва) — 0:0