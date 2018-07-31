«Локомотив» подписал контракт с чемпионом мира

Московский «Локомотив» официально объявил о подписании контракта с немецким защитником Бенедиктом Хеведесом, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный сайт клуба, соглашение между игроком и клубом рассчитано на четыре сезона. В ближайшее время футболист присоединится к команде.

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В прошедшем сезоне Хеведес, права на которого принадлежали «Шальке 04», выступал в аренде в туринском «Ювентусе».

Хеведес является чемпионом мира 2014 года.

Ранее в РФС признали судейскую ошибку в матче «Уфа» — «Локомотив».