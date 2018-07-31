Биатлонист Шипулин: я не знаю, буду ли продолжать карьеру

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Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о возможном завершении профессиональной карьеры, передает ТАСС.

Об этом он рассказал в своем инстаграме.

«Итак, самый главный вопрос: буду ли я дальше продолжать свою карьеру? Я пока и сам не знаю. Все, что я говорил в конце прошлого сезона, правда. Я пока не определился, и на это есть веские причины», — сказал Шипулин.

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Окончательное решение биатлонист примет осенью.

В прошедшем сезоне Шипулин переболел мононуклеозом минимум четыре раза, а врачи рекомендовали ему взять полугодичную паузу в связи с проблемами со здоровьем.

Ранее биатлонист Шипулин назвал Артема Дзюбу королем.