Биатлонист Шипулин: я не знаю, буду ли продолжать карьеру
Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о возможном завершении профессиональной карьеры, передает ТАСС.
Об этом он рассказал в своем инстаграме.
«Итак, самый главный вопрос: буду ли я дальше продолжать свою карьеру? Я пока и сам не знаю. Все, что я говорил в конце прошлого сезона, правда. Я пока не определился, и на это есть веские причины», — сказал Шипулин.
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Окончательное решение биатлонист примет осенью.
В прошедшем сезоне Шипулин переболел мононуклеозом минимум четыре раза, а врачи рекомендовали ему взять полугодичную паузу в связи с проблемами со здоровьем.
Ранее биатлонист Шипулин назвал Артема Дзюбу королем.