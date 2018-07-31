СМИ: Черышев может стать игроком «Эвертона»

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Хавбек сборной России и испанского «Вильярреала» Денис Черышев может перейти в ливерпульский «Эвертон», сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, испанский клуб не рассчитывает на Черышева, поэтому у руководства «ирисок» есть все шансы подписать россиянина.

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Черышев выступал за сборную России на чемпионате мира — 2018. Он стал лучшим бомбардиром команды, забив четыре мяча.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Спартака» может перейти в «Эвертон» за £30 млн.