СМИ: Черышев может стать игроком «Эвертона»
Хавбек сборной России и испанского «Вильярреала» Денис Черышев может перейти в ливерпульский «Эвертон», сообщает «Советский спорт».
По информации Marca, испанский клуб не рассчитывает на Черышева, поэтому у руководства «ирисок» есть все шансы подписать россиянина.
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Черышев выступал за сборную России на чемпионате мира — 2018. Он стал лучшим бомбардиром команды, забив четыре мяча.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Спартака» может перейти в «Эвертон» за £30 млн.