«Краснодар» потерял шесть крупных спонсоров

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Футбольный клуб «Краснодар» лишился шести крупных спонсоров, сообщает Sport24.

В их числе известная сеть продовольственных магазинов, совладельцем которой до февраля 2018 года был президент клуба Сергей Галицкий. На данный момент предприниматель оставил у себя лишь 3% акций сети розничных магазинов.

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Сотрудничать с командой Галицкого перестали фирмы, поставляющие продукцию сети магазинов.

Ранее сообщалось, что экс-защитник «Краснодара» продолжит карьеру в сборной Швеции.