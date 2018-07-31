Российский гонщик Сироткин рассказал о своем будущем в «Уильямсе»

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Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» Сергей Сироткин рассказал о своем будущем, передает ТАСС.

22-летний Сироткин, который дебютировал в «Формуле-1» в этом сезоне, не беспокоится о своей роли.

«Я спокоен за свое будущее в команде. Я понимаю свою роль в «Уильямсе» и знаю, что нужно делать. Самое худшее, что я могу сделать сейчас — начать думать о своем будущем. Я люблю свою работу и вкладываю в нее душу», — приводит слова спортсмена F1Today.net.

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Россиянин на данном этапе остается единственным гонщиком, не набравшим ни одного очка в чемпионате.

Ранее сообщалось, что Сироткин доволен первой половиной сезона «Формулы-1».