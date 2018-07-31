Боец Шлеменко считает несправедливым присвоение званий ЗМС футболистам

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Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко поделился мнением о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС), передает Sport24.

По мнению бойца, представители других видов спорта имеют право быть недовольными.

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«Это звание получают за победу на чемпионате мира или призовые места. Конечно же, это выглядит как подарок для футболистов. С другой стороны, я не против присвоения. Любой согласится, что это было для них лучшим выступлением.

Конечно же, если сравнивать с остальными спортсменами, то это выглядит несправедливо», — сказал он.

Футболисты сборной России были награждены за выход в четвертьфинала чемпионата мира — 2018, что вызвало шквал критики со стороны представителей других видов спорта.

Ранее сообщалось, что Екатерина Гамова оправдалась за критику представления футболистов к госнаградам.