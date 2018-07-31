ЦСКА отказался от части билетов на матч с «Крыльями Советов»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/721/11715721/upload-RIAN_5474480.HR-pic905-895x505-89891.jpg">

Московский ЦСКА отказался от части гостевой квоты билетов на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов», сообщает ТАСС.

Об этом говорится в заявлении самарского коллектива в твиттере.

«Из-за отказа ЦСКА от части гостевой квоты самарские болельщики смогут дополнительно получить ограниченное число билетов на матч «Крылья Советов» — ЦСКА. При покупке в клубном магазине «Крыльев Советов» болельщики смогут получить билет на игру с армейцами», — гласит текст сообщения.

Реклама

Матч пройдет на стадионе «Самара Арена», которая вмещает 44 918 зрителей. Ожидается, что на игре будет аншлаг.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче молодежных команд.