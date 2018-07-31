Трое человек арестованы по делу об убийстве фаната ЦСКА
Мещанский суд Москвы отправил под арест до 27 сентября троих подозреваемых по делу об убийстве болельщика ЦСКА, сообщает «РИА Новости».
«В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе суда.
Реклама
В ночь на 27 июля на столичном Курском вокзале произошла массовая драка между болельщиками ЦСКА. В результате потасовки погиб 30-летний фанат армейцев. По словам очевидцев происшествия, в ходе драки 20 человек били двоих.
В правоохранительных органах не подтверждают информацию о том, что участниками конфликта стали фанаты. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что фанаты с нацистской символикой были задержаны во время Суперкубка России.