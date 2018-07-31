Трое человек арестованы по делу об убийстве фаната ЦСКА

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Мещанский суд Москвы отправил под арест до 27 сентября троих подозреваемых по делу об убийстве болельщика ЦСКА, сообщает «РИА Новости».

«В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе суда.

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В ночь на 27 июля на столичном Курском вокзале произошла массовая драка между болельщиками ЦСКА. В результате потасовки погиб 30-летний фанат армейцев. По словам очевидцев происшествия, в ходе драки 20 человек били двоих.

В правоохранительных органах не подтверждают информацию о том, что участниками конфликта стали фанаты. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что фанаты с нацистской символикой были задержаны во время Суперкубка России.