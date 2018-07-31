В «Анжи» рассказали о многомиллионных долгах клуба

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Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что задолженность клуба составляет 250 млн рублей.

«Задолженность «Анжи» перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами составляет 250 млн рублей, она образовалась за первые семь месяцев 2018 года. Такая сумма — чрезвычайное происшествие, но мы пытаемся найти выход из сложившейся ситуации.

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Футболисты не получают зарплату с апреля, мы благодарны ребятам, в том числе и тем, кто уже покинул команду, за то, что они терпят и относятся с понимаем, но долго так продолжаться не может», — цитирует Флегонтова «РИА Новости».

Ранее правительство Дагестана отказало в финансовой поддержке «Анжи».