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Екатеринбург подал заявку на проведение летней Универсиады 2023 года, сообщает URA.RU.

Об этом заявил директор департамента информационной политики губернатора Свердловской области Александр Иванов.

По словам директора департамента информационной политики губернатора Свердловской области Александра Иванова, продвижение заявок на такие крупные мероприятия всегда находится на личном контроле главы региона Евгения Куйвашева.

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Пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов сказал, что Екатеринбург достоин провести соревнования, и это событие станет хорошим подарком городу к 300-летнему юбилею.

Ранее Петер Шмейхель назвал самые запоминающиеся города ЧМ-2018.