Фанаты обвинили Медведеву в новом «предательстве»
Фанаты обвинили российскую фигуристку Евгению Медведеву в новом предательстве, передает «Советский спорт».
По итогам прошлого сезона Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру.
Спортсменка уехала в Канаду и продолжает делиться с поклонниками подробностями из жизни. Но новая публикация в инстаграме спортсменки вызвала еще один конфликт.
Медведева выложила фотографию, где она пьет сок, и сделала подпись на английском языке, что возмутило фанатов.
Многие комментаторы советовали девушке писать на родном языке, другие обвинили ее в том, что она специально пишет посты на английском.
Однако, нашлись те, кто был тактичен в своих высказываниях.
«Женя, а можно писать еще по-русски (для возрастных твоих поклонников, которые не понимают английского языка)», — написала поклонница под постом Медведевой.
Ранее Медведева огласила список композиций для программ на новый сезон.