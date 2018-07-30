Фанаты обвинили Медведеву в новом «предательстве»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/775/11787775/940x1410_0_483ed63a77a009fb8f7aaca30c6d4605_1880x2820_0xac120005_1920514161528123202-pic905-895x505-87181.jpg">

Фанаты обвинили российскую фигуристку Евгению Медведеву в новом предательстве, передает «Советский спорт».

По итогам прошлого сезона Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру.

Спортсменка уехала в Канаду и продолжает делиться с поклонниками подробностями из жизни. Но новая публикация в инстаграме спортсменки вызвала еще один конфликт.

Реклама

Медведева выложила фотографию, где она пьет сок, и сделала подпись на английском языке, что возмутило фанатов.

Многие комментаторы советовали девушке писать на родном языке, другие обвинили ее в том, что она специально пишет посты на английском.

Однако, нашлись те, кто был тактичен в своих высказываниях.

«Женя, а можно писать еще по-русски (для возрастных твоих поклонников, которые не понимают английского языка)», — написала поклонница под постом Медведевой.

Ранее Медведева огласила список композиций для программ на новый сезон.