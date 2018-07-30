Экс-игрок «МЮ» заявил о необходимости сделать футбол спортом номер один в России

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказал мнение о состоянии отечественного футбола после чемпионата мира — 2018, передает «Столица C».

«Хотелось бы, чтобы прошедший чемпионат мира дал толчок развитию футбола в стране. Чтобы на построенных стадионах играли в футбол, а не устраивали рынки. Стадионы с прекрасными натуральными полями должны приносить пользу детям и клубам. Нужно, чтобы футбол стал спортом номер один в России.

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Но вместо этого вижу, что за время чемпионата мира закрылось 11 российских клубов! И никто об этом не говорит! Где в такой ситуации хорошее развитие? Надо обращать на это внимание, бить в колокол», — заявил Канчельскис.

По окончании минувшего сезона свое существование прекратил клуб из Ленинградской области «Тосно» и пермский «Амкар».

Ранее сообщалось, что Канчельскис не согласен с присвоением званий ЗМС игрокам сборной России.