Полузащитник сборной Уругвая заинтересован в переходе в «Зенит»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/579/11779579/laxalt-pic905-895x505-18162.jpg">

Агент полузащитника «Дженоа» и сборной Уругвая по футболу Диего Лаксальта Ариэль Красоски прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об интересе «Зенита» к своему клиенту, передает «Чемпионат.com».

По словам представителя уругвайца, переговоров о возможном переходе Лаксальта в «Зенит» не было.

Реклама

«Я слышал про слухи в прессе, что мой клиент интересен «Зениту». Пока это слухи, но «Зенит» большая команда. При наличии достойного предложения Лаксальту был бы интересен этот вариант, он профессионал и хотел бы играть в этой команде. Возможно, в ближайшие несколько дней будет новая информация», — сказал он.

В минувшем сезоне 25-летний Лаксальт принял участие в 32 матчах чемпионата Италии, забил три мяча и стал автором трех результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Енисей» в первом туре чемпионата России.