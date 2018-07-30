Полузащитник сборной Уругвая заинтересован в переходе в «Зенит»
Агент полузащитника «Дженоа» и сборной Уругвая по футболу Диего Лаксальта Ариэль Красоски прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об интересе «Зенита» к своему клиенту, передает «Чемпионат.com».
По словам представителя уругвайца, переговоров о возможном переходе Лаксальта в «Зенит» не было.
«Я слышал про слухи в прессе, что мой клиент интересен «Зениту». Пока это слухи, но «Зенит» большая команда. При наличии достойного предложения Лаксальту был бы интересен этот вариант, он профессионал и хотел бы играть в этой команде. Возможно, в ближайшие несколько дней будет новая информация», — сказал он.
В минувшем сезоне 25-летний Лаксальт принял участие в 32 матчах чемпионата Италии, забил три мяча и стал автором трех результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Енисей» в первом туре чемпионата России.