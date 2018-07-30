Смолов провел 100-й матч за «Краснодар»
Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Федор Смолов провел сотый матч в составе «быков», сообщает «Советский спорт».
Смолов вышел в стартовом составе краснодарского клуба в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».
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28-летний россиянин выступает за «Краснодар» с 2015 года. За команду он забил 64 мяча и сделал 17 результативных передач.
Ранее сообщалось, что гол Смолова не спас «Краснодар» от поражения в матче с «Рубином».