«Наполи» начал переговоры по переходу футболиста ЦСКА
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sport24.
По информации Tuttomercatoweb, «Наполи» ведет переговоры с армейским клубом о покупке игрока.
В прошлом сезоне Фернандес принял участие в 25 матчах Российской премьер-лиги. На его счету три голевые передачи.
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На чемпионате мира 2018 года защитник вошел в заявку сборной России. Фернандес сыграл в пяти встречах и отметился одним голом и одной передачей.
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что клуб готов расстаться с Фернандесом, если поступит предложение из Европы.