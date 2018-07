Экс-глава ФИФА: Катар получил право принять ЧМ-2022 благодаря давлению Саркози

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что Катар получил право на проведение чемпионата мира 2022 года благодаря давлению экс-президента Франции Николя Саркози на Мишеля Платини, сообщает «Советский спорт».

«Плохие новости: Катар обвиняется в клевете на других участников! Фактом является то, что Катар выиграл после политического давления бывшего президента Франции Саркози на вице-президента ФИФА Мишеля Платини», — написал Блаттер в твиттере.

Ранее сообщалось, что Катар использовал черный пиар, пытаясь создать впечатление, что у соперников за право проведения мундиаля — 2022 нет шансов на победу и отсутствует поддержка.

Bad news: Qatar accused of denigration of other bidders! Fact is Qatar won after a political intervention by the former French President Sarkozy to FIFA Vice-President Platini. More information in my book ‚Ma verité' chapter 10. #Qatar #FIFAWorldCup2022 #FIFA #AFC