Потапова и Звонарева стали победительницами Moscow River Cup в парном разряде
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Вера Звонарева стали победительницами Moscow River Cup в парном разряде, сообщает ТАСС.
В финале они одержали победу над россиянкой Александрой Пановой и представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 58 минут.
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Ранее сообщалось, что Потапова не смогла одержать победу в финале турнира Moscow River Cup в одиночном разряде.
Теннис. Moscow River Cup — 2018. Парный разряд. Финал
Анастасия Потапова (Россия) / Вера Звонарева (Россия) — Александра Панова (Россия) / Галина Воскобоева (Казахстан) — 6:0, 6:3