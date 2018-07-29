«Енисей» преподнес подарки игроку «Зенита» Дзюбе

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Красноярский «Енисей» преподнес подарки нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе после матча первого тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что футболист стал автором первого гола в ворота «Енисея» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Дзюбе подарили иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе.

Встреча между «Зенитом» и «Енисеем», прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Дзюба ответил на вопрос о возможной политической карьере.