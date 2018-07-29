«Енисей» преподнес подарки игроку «Зенита» Дзюбе
Красноярский «Енисей» преподнес подарки нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе после матча первого тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что футболист стал автором первого гола в ворота «Енисея» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Дзюбе подарили иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе.
Встреча между «Зенитом» и «Енисеем», прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее Дзюба ответил на вопрос о возможной политической карьере.
Артем Дзюба – первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 29 июля 2018 г.
Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе! pic.twitter.com/HXNLXQ0fgs