«Зенит» обыграл «Енисей» в первом туре чемпионата России

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Петербургский «Зенит» одержал победу над красноярским «Енисеем» в первом туре чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Зенит» примет тульский «Арсенал», а «Енисей» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2

Голы: 0:1 — Дзюба, 81; 0:2 — Кузяев, 85