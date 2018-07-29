«Зенит» обыграл «Енисей» в первом туре чемпионата России
Петербургский «Зенит» одержал победу над красноярским «Енисеем» в первом туре чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре «Зенит» примет тульский «Арсенал», а «Енисей» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2
Голы: 0:1 — Дзюба, 81; 0:2 — Кузяев, 85