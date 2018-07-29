Мейвезер учит бойцов отрабатывать упражнение «нокаутировать Макгрегора»
В спортивном зале американского боксера Флойда Мейвезера появилось особое упражнение, сообщает «Советский спорт».
Как пишет в своем твиттере журналист Дэйв Дойл, упражнение называет «нокаутировать Макгрегора». В описании «нокаутировать Макгрегора» указано, как именно это следует делать.
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В августе 2017 года Мейвезер одержал победу техническим нокаутом над ирландец Конором Макгрегором.
Ранее сообщалось, что Макгрегор приговорен к пяти дням общественных работ.
I'm at Floyd Mayweather's new gym in LA. He's got a drill called the "McGregor KO" pic.twitter.com/7nZhe7cIbJ— Dave Doyle (@davedoylemma) 27 июля 2018 г.