Мейвезер учит бойцов отрабатывать упражнение «нокаутировать Макгрегора»

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В спортивном зале американского боксера Флойда Мейвезера появилось особое упражнение, сообщает «Советский спорт».

Как пишет в своем твиттере журналист Дэйв Дойл, упражнение называет «нокаутировать Макгрегора». В описании «нокаутировать Макгрегора» указано, как именно это следует делать.

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В августе 2017 года Мейвезер одержал победу техническим нокаутом над ирландец Конором Макгрегором.

Ранее сообщалось, что Макгрегор приговорен к пяти дням общественных работ.