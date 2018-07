Мейвезер учит бойцов отрабатывать упражнение «нокаутировать Макгрегора»

В спортивном зале американского боксера Флойда Мейвезера появилось особое упражнение, сообщает «Советский спорт».

Как пишет в своем твиттере журналист Дэйв Дойл, упражнение называет «нокаутировать Макгрегора». В описании «нокаутировать Макгрегора» указано, как именно это следует делать.

В августе 2017 года Мейвезер одержал победу техническим нокаутом над ирландец Конором Макгрегором.

Ранее сообщалось, что Макгрегор приговорен к пяти дням общественных работ.

I'm at Floyd Mayweather's new gym in LA. He's got a drill called the "McGregor KO" pic.twitter.com/7nZhe7cIbJ