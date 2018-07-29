Новичок «Ливерпуля» повторил один из самых красивых голов Роналду
Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири отметился красивым голом в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Международного кубка чемпионов, сообщает «Советский спорт».
На 82-й минуте встречи швейцарец эффектным ударом в падении через себя отправил мяч в ворота «красных дьяволов». Этот гол напомнил пользователям социальных сетей мяч в исполнении экс-форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса».
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Видеозапись с голом размещена в твиттере.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в Международном кубке чемпионов.
Welcome to Liverpool Shaqiri what a goal with an exquisite overhead kick. one to remember for a long time #LFC #MUFC #MUNLIV #YNWA pic.twitter.com/m3JWkaKDz3— Serenity Quotes™ (@SerenityQuote) 28 июля 2018 г.