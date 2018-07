Новичок «Ливерпуля» повторил один из самых красивых голов Роналду

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири отметился красивым голом в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Международного кубка чемпионов, сообщает «Советский спорт».

На 82-й минуте встречи швейцарец эффектным ударом в падении через себя отправил мяч в ворота «красных дьяволов». Этот гол напомнил пользователям социальных сетей мяч в исполнении экс-форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса».

Видеозапись с голом размещена в твиттере.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в Международном кубке чемпионов.

Welcome to Liverpool Shaqiri what a goal with an exquisite overhead kick. one to remember for a long time #LFC #MUFC #MUNLIV #YNWA pic.twitter.com/m3JWkaKDz3