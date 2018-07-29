Российский волейболист назвал награду футболистам обесцененной

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Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский поддержал критику из-за присвоения футболистам национальной команды звания заслуженных мастеров спорта за выступление на чемпионате мира — 2018, передает «Советский спорт».

«Но всему есть своя цена и мера! Да, этот значок толком не дает никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за 8-е место… Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность», — написал спортсмен в своем инстаграме.

Накануне российская волейболистка Екатерина Гамова заявила, что считает несправедливым присвоение ЗМС футболистам сборной. Позднее она отметила, что ее позиция исходит не из зависти.