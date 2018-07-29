Матч между «Ростовом» и «Ахматом» посетили почти 30 тысяч человек

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Игру первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Ахматом» с трибун наблюдали почти 30 тысяч человек, сообщает «Советский спорт».

Как информирует официальный сайт лиги, игру посетили 29 975 зрителей. Стадион «Ростов Арена», принимавший матчи чемпионата мира — 2018, рассчитан на 43 472 зрителя, однако в дальнейшем вместимость арены сократят до 37 868 человек.

Ранее сообщалось, что «Ростов» минимально обыграл «Ахмат» в первом туре РПЛ.